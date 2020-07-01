جوارديولا: ساني في طريقه إلى بايرن ميونخ

2020-07-01 | 16:27
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هذا ما أكده جوارديولا من خلال مؤتمره الصحفي لمباراة ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: "يبدو أن الصفقة لم تتم حتى الآن، هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي لم تحسم بعد".
وتابع: "يبدو أن ساني في طريقه إلى بايرن ميونخ، نتمنى له كل التوفيق ونشكره على ما قدمه معنا في السنوات الماضية".
وأضاف: "ليروى أراد الرحيل، ولكن سيكمل مشواره في نادٍ رائع مثل بايرن ميونخ، لكل شخص الحرية في اتخاذ قراراته".
وأتم تصريحاته: "كنت أتمنى بقاءه مع مانشستر سيتي، لكن يبدو وأنه سيكون أكثر سعادة هناك مع بايرن ميونخ".
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