جوارديولا: ساني في طريقه إلى بايرن ميونخ

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم أمس، الثلاثاء، عن توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع مانشستر سيتي يقتضي بحصولهم على ساني لمدة 5 سنوات وهناك تقارير تؤكد سفر اللاعب إلى ألمانيا اليوم، الأربعاء.

هذا ما أكده جوارديولا من خلال مؤتمره الصحفي لمباراة ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: "يبدو أن الصفقة لم تتم حتى الآن، هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي لم تحسم بعد".



وتابع: "يبدو أن ساني في طريقه إلى بايرن ميونخ، نتمنى له كل التوفيق ونشكره على ما قدمه معنا في السنوات الماضية".

وأضاف: "ليروى أراد الرحيل، ولكن سيكمل مشواره في نادٍ رائع مثل بايرن ميونخ، لكل شخص الحرية في اتخاذ قراراته".

وأتم تصريحاته: "كنت أتمنى بقاءه مع مانشستر سيتي، لكن يبدو وأنه سيكون أكثر سعادة هناك مع بايرن ميونخ".