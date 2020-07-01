93 اصابة.. صحة ميسان تعلن تفاصيل الاصابات بكورونا اليوم

اعلنت دائرة صحة ميسان، الاربعاء، عن تفاصيل الاصابات بكورونا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات الـ93 المسجلة اليوم في المحافظة موزعة حسب المناطق (حي الجامعة ، الجديدة ، الماجدية ، القادسية، حي الحسين الجديد، حي الرسالة ، حجي عبد ، قطاع 30، حي النداء ، ابورمانة ،الماجدية ، حي القاهرة ، حي المعلمين القديم ، قضاء قلعة صالح المجر)".

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واضافت انه "تم شفاء 131حالة ووفاة ( 7 ) حالات"، مشيرة الى انه "تم اخذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين".

ودعت الدائرة "الاهالي الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة، حفاظا على سلامة الجميع ومنها تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل وكذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى".