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صدمة في ريال مدريد.. 80 مليون غير كافية لضم كامافينجا

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2020-07-01 | 16:08

صدمة في ريال مدريد.. 80 مليون غير كافية لضم كامافينجا

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وجه نادي رين المنافس في بطولة الدوري الفرنسي صدمة كبيرة لطموحات بشأن التعاقد مع موهبة الفريق الأول لكرة القدم، إدواردو كامافينجا.
وارتبط اسم كامافينجا بنادي ريال مدريد من أجل الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط الوسط ويكون بديلًا لكاسيميرو في المستقبل.

وتحدث المدير الرياضي لنادي رين، فلويان موريس، عن الأمر في تصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية، وقال: "لم نناقش فكرة رحيل كامافينجا عن النادي، لم يكن هناك اهتمام حقيقي من أي نادٍ خلال الفترة الماضية".


وتابع: "كنا نتوقع تألق كامافينجا، ولكن إذا عرض ريال مدريد شراءه مقابل 80 مليون يورو، فالجواب سيكون لا".

وأضاف: "نريده أن يستمر معنا حتى يتطور من خلال المباريات التي يشارك فيها مع رين".

وواصل تصريحاته: "بالطبع، يمتلك إدواردو طموح كبير وربما لديه الرغبة في اللعب لنادٍ آخر، سأستمع إليه بكل تأكيد ولكن في الوقت الحالي لديه عقد مع رين وسنرى ماذا سيحدث في سوق الانتقالات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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