صدمة في ريال مدريد.. 80 مليون غير كافية لضم كامافينجا

2020-07-01 | 16:08
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وتحدث المدير الرياضي لنادي رين، فلويان موريس، عن الأمر في تصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية، وقال: "لم نناقش فكرة رحيل كامافينجا عن النادي، لم يكن هناك اهتمام حقيقي من أي نادٍ خلال الفترة الماضية".
وتابع: "كنا نتوقع تألق كامافينجا، ولكن إذا عرض ريال مدريد شراءه مقابل 80 مليون يورو، فالجواب سيكون لا".
وأضاف: "نريده أن يستمر معنا حتى يتطور من خلال المباريات التي يشارك فيها مع رين".
وواصل تصريحاته: "بالطبع، يمتلك إدواردو طموح كبير وربما لديه الرغبة في اللعب لنادٍ آخر، سأستمع إليه بكل تأكيد ولكن في الوقت الحالي لديه عقد مع رين وسنرى ماذا سيحدث في سوق الانتقالات".
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