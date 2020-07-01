هل يعاود 'كورونا' مهاجمة المتعافين.. الصحة العالمية تجيب

وقالت الحجة، في مؤتمر صحفي في مكتب المنظمة غيرت معايير معرفة شفاء المرضى، من زوال الأعراض المرضية بعد 10 أيام من الإصابة إلى 3 أيام فقط دون أعراض، حسبما نقل موقع "مصراوي".

وأضافت الحجة "سمعنا عن إعادة العدوى لبعض المرضى، لكن هذا ليس مؤكدًا بالنسبة لنا حتى الآن، والأعداد التي سمعنا عنها جزء بسيط جدا من الحالات".

Advertisements

وأشارت مديرة إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية إلى أن "عدم معاودة الإصابة أصبح الأساس العالمي الذي يعتمد عليه لتطوير اللقاحات لمواجهة كورونا".

ولفتت الحجة إلى أنها إلى "الآن ليس هناك يقين بالوقت الذي تستمر فيه المناعة ضد المرض بعد الشفاء".