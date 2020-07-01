وزير الاتصالات يدعو كافة شركات القطاع الخاص لمساندة جهود الحكومة بالقضاء على عمليات تهريب الانترنت

وذكر بيان لوزارة الاتصالات تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار صباح، اليوم، كل من وزير الاتصالات اركان الشيباني ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي ورئيس مجلس الامناء بسام سالم الزيدي محافظة نينوى (الموصل) للاشراف المباشر والميداني على عملية الصدمة لمنع تهريب الانترنت التي تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات والجهات الساندة من تشكيلات اجهزتنا الامنية البطلة بكافة صنوفها ".وأضاف أنه "كان في استقبالهم محافظ نينوى نجم الجبوري ، حيث جرى خلال اللقاء بحث واقع الاتصالات والبنى التحتية الخاصة بها التي تعرضت للدمار بسبب الاعمال الارهابية التي نفذها داعش الارهابي ابان احتلاله لمدينة الموصل ، كما بحث الاجتماع التنسيق المستمر وعلى كافة الاصعدة من اجل ديمومة عمليات الصدمة وانجاحها وتحقيق الاهداف المرسومة لها".

واكد الشيباني بحسب البيان، ان "وزارته ستولي اهتماما خاصا بمحافظة نينوى من اجل اعمار كافة البنى التحتية المدمرة وتقديم افضل خدمات الاتصالات والانترنت لاهالي الموصل الكرام وبما يتناسب مع مكانة المدينة التأريخية ومن حيث كونها ثاني اكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد".



ودعا الشيباني، كافة شركات الاتصالات في القطاع الخاص (Isps) الى "ضرورة مساندة جهود الحكومة العراقية في القضاء على عمليات تهريب سعات الانترنت الدولية التي تسببت بهدر المليارات من اموال ومستحقات الدولة العراقية".

من جانبه، أكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي استعداد الهيئة على فتح مكتب دائم في المحافظة يتولى متابعة وضع الاتصالات المقدمة من شركات الهاتف النقال (زين العراق ، اسيا سيل ، كورك تليكوم )".

ولفت الخويلدي إلى ان "وجود الهيئة في المحافظة سوف يدعم سبل التواصل مع القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية وتسهيل عملية التراخيص الخاصة بهم".

من جهته، أعرب محافظ نينوى نجم الجبوري، عن شكره وتقديره لوزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات على جهودهما في محاربة عمليات تهريب سعات الانترنت واستعداد الحكومة المحلية في محافظة نينوى على تقديم كافة الدعم والاسناد لعمليات الصدمة وتحديد مقر دائم لفتح مكتب لهيئة الاعلام والاتصالات".

