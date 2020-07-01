صحة الرصافة: الاصابات بكورونا اليوم من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالتالي:

• مدينة الصدر 175 حالة ضمن محلات 555, 537, 557, 576, 535, 554, 549, 533, 551, 539, 571, 512, 543, 521, 517, 522, 548, 556, 540, 565,569, قطاعات 17, 45, 13, 23, 70, الزراعي

• الكرخ اليرموك حالة واحدة محلة 608

• الشعب 22 حالة محلة 319, 335, 327, 363, 317, 327, حي اور, البنوك

• الكمالية حالتين محلة 759

• الكرادة 5 حالات محلة 909, 905,

• بغداد الجديدة 8 حالات محلة 721, 725, 735

• الكفاح 4 حالات محلة 127, 111, 105

• الكرخ الغزالية حالتين محلة 653,

• باب الشيخ حالتين

• الغدير حالتين محلة 712

• سبع قصور حالتين محلة 361, شارع ابو علي

• حي القاهرة 7 حالات محلة 313, 309, الزراعي

• شارع المغرب حالتين محلة 306, 302

• الجادرية حالة واحدة محلة 915

• المعلمين حالة واحدة محلة 731

• الرشاد حالة واحدة محلة 774

• الكرخ الحرية حالة واحدة

• حي اكد حالة واحدة محلة 758

• حي النصر 3 حالات

• حي الثورة حالة واحدة

• البلديات 18 حالة محلة 728, 731, 738, 728, 774,

• الحسينية 5 حالات محلة 201,222, المعامل

• شارع فلسطين 4 حالات محلة 505

• الاعظمية 5 حالات محلة 334, 318’312

• زيونة حالتين محلة 712, 710

• الطالبية حالة واحدة محلة 321

• العبيدي 3 حالات محلة 768, 762, 752

• المدائن 5 حالات محلة 104, جسر ديالى وقرية 10

• الزعفرانية 5 حالات 950, 949, 958, 977

• الكرخ البياع 4 حالات محلة 827, 817,

• الامين 10 حالات محلة 737, 735, 731, 745

• المشتل حالة واحدة محلة 751

واضاف انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 8449 توفي منهم 531 فيما اكتسب الشفاء 5577 ومتبقي قيد العلاج 2341".

وطالب الساعدي الجهات الامنية بـ"فرض عقوبات صارمة بحق مخترقي التعليمات الصحية واجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والذين تسببوا بتصاعد اعداد المصابين".

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