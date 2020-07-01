"الدهناء".. مدرعة سعودية بمواصفات عالمية

أعلنت السعودية توقيع عقد بتصنيع عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم "الدهناء" تتمتع بأحدث المواصفات والمعايير العالمية.

التوقيع جرى بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية والمديرية العامة لحرس الحدود؛ والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.



وعملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على "مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة" التابع للمؤسسة، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

حضر التوقيع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ورئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي أن تصنيع عربة "الدهناء" الجديدة محلياً يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة.

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وأوضح أن دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا، وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة ، وتحقيقاً لهدفها الرئيس وهو الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية.

من ناحيته، أكد رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية محمد بن حمد الماضي اعتزازه بامتلاك المؤسسة لقدرات وكوادر وطنية مؤهلة وفق أحدث التقنيات التصنيعية العالمية، أثمر عن امتلاكها لحق تصنيع وتوطين هذا النوع من العربات العسكرية.

وأشار إلى أن عربة "الدهناء" قد خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية حسب تصنيفات عالمية حيث تعد من العربات ذات الدفع الرباعي المتعددة المهام، متوائمةً مع كافة شروط ومواصفات الاستخدام العسكري.

وشدد على أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تطوير منظومة الآليات المدرعة بحرس الحدود بما يتضمنه أيضاً من تدريب للمشغلين والفنيين والمدربين.