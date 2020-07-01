فرنسا تنسحب من عملية للناتو بالمتوسط لمعاقبة تركيا

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/7/1 05:16 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الأربعاء، أن فرنسا قررت الانسحاب مؤقتا من عملية للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في المتوسط بسبب خلافاتها مع تركيا منذ أشهر، خصوصا بسبب النزاع في ليبيا.
وقالت الوزارة، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف في أجواء توتر شديد بين باريس وأنقرة منذ أشهر، خصوصا حول ملف ليبيا: "قررنا سحب وحداتنا مؤقتا من عملية سي جارديان" بانتظار تصحيح الوضع.
والإثنين الماضي، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالجرائم التاريخية لتركيا في ليبيا.
وقال ماكرون إن تركيا أكبر متدخل في ليبيا ولا تحترم أي التزام اتخذته في مؤتمر برلين، كما أنها تواصل إرسال المرتزقة لدعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.
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