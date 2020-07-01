البنتاغون: الشركات التركية ستواصل إنتاج أجزاء من المقاتلة إف-35 حتى 2022

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقاتلة من طراز إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قولها يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركات التركية التي تنتج بعض أجزاء المقاتلة إف-35 حتى عام 2022.

وقالت تركيا في مايو أيار إنها لا تزال تنتج وتسلم أجزاء من الطائرات المعروفة أيضا باسم الشبح على الرغم من استبعادها من البرنامج منذ نحو عام بسبب شرائها لمنظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400.

وبالإضافة إلى تصنيع أجزاء من الطائرة، كانت تركيا من كبار المشترين لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. وتقول واشنطن إن منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 تعرض المقاتلات للخطر، وهو ما تنفيه أنقرة، كما تتعارض مع أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي.

ونقلت الأناضول عن المتحدثة جيسيكا ماكسويل قولها إن الشركات التركية ستواصل إنتاج 139 جزءا من مكونات المقاتلة إف-35 حتى عام 2022.

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وأضافت ”شركاؤنا في الصناعة سيواصلون تنفيذ عقودهم المستمرة“ وقالت إن وزارة الدفاع الأمريكية لا تزال تبحث عن بدائل لتركيا.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع الأمريكية للحصول على تعقيب.

كانت واشنطن أعلنت في يوليو تموز الماضي تعليق الشراكة مع تركيا في المشروع بعد وصول الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إلى أنقرة.