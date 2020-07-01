الرئيس الإيراني: القوات الأمريكية يجب أن تغادر سوريا فورا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الرئيس الإيراني حسن روحاني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر عبر شبكة تلفزيونية مغلقة أذاعه التلفزيون الإيراني إن الوجود غير القانوني للقوات الأمريكية في سوريا يجب أن ينتهي فورا. وأضاف أن إيران ستواصل دعمها للحكومة الشرعية في سوريا.

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