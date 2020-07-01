وعكة صحة تُدخل الإعلامي الإماراتي المياحي المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت مصادر إعلامية إن الإعلامي الإماراتي في قناة أبوظبي، أحمد اليماحي، تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، أمس الثلاثاء.



هذا ولم تتضح على الفور تفاصيل أو أسباب الوعكة الصحية التي يعاني منها اليماحي.

ودعا فنانون وإعلاميون ونشطاء، للإعلامي اليماحي بالشفاء العاجل.

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ويعد أحمد اليماحي أحد أبرز وجوه قناة أبوظبي، وذاع صيت ”اليماحي“ بسبب إلقائه المميز ونسجه مقدمات لغوية بديعة حظيت بإعجاب واسع من قبل المتابعين.

و ”اليماحي“ حاصل على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة عجمان.

وبدأ المياحي مشواره الإعلامي بتقديم الأخبار في إذاعة ”الفجيرة“، ومنها انتقل إلى قناة ”بينونة“، لكنه عرف النجاح بعد انتقاله إلى شبكة قنوات ”أبوظبي“، حين عمل كمحرر ومقدم لبرنامجي ”عونك“ و“الحزم والأمل“.