كورونا.. دليل جديد على حرق قطر جثث المتوفيين من الوافدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تشتعل الأجواء داخل إمارة قطر بسبب الاتهامات التي وجهت للسلطات خلال الفترة الأخيرة بحرق جثث المتوفين بفيروس كورونا من الوافدين.



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وفي أبريل الماضي، كشف قطريون ومقيمون أجانب في البلد الخليجي، عن روائح حريق، مجهولة المصدر، تزكم أنوفهم، وأثارت القلق بعدما انتشرت أنباء عن كونها ناتجة عن حرق جثث متوفين بفيروس كورونا المستجد، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت حيال الموضوع.

وبالتزامن وجود تبريرات وقتها أن تلك الروائح ناتجة عن تغيرات مناخية، إنتشرت روايات أخرى تقول إن الرائحة القوية التي تصل لمنازل السكان في قطر، ناتجة عن حرق عشرات الجثث لوافدين أجانب توفوا بالفيروس المستجد المنتشر في قطر.

وترددت أرقام عن حرق جثث 100 وافد، دون أن يصدر نفي رسمي أيضاً لتلك الروايات.