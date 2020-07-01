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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وحشية حكام قطر.. حرق جثث متوفي كورونا من الأجانب بالدوحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
في مشهد لا يعبر عن الإنسانية ولا يتماشى مع الأعراف الدولية، قامت السلطات القطرية خلال الفترة الأخيرة بحرق جثث متوفي فيروس كورونا من الأجانب.
وفي هذا الشأن، كشف فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، عن جريمة ارتكبها نظام الحمدين في الدوحة ضد المغتربين العاملين علي الأراضي القطرية، قائلا: "معلومات مؤكدة من داخل قطر تفيد بأن عصابة الدوحة المجرمين قاموا بإحراق أكثر من ٨٠ جثة توفوا متأثرين بفيروس كورونا".
وذكر أحد افراد الأسرة القطرية الحاكمة عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة" تويتر " : تم إحراق الجثث ودفنها في مكب النفايات في منطقة مسيعيد، فالجثث تعود لأجانب وتم إبلاغ سفاراتهم بأنه تم دفن الجثث احترازيًا لكي لا تنتقل العدوى".
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