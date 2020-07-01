حملة لتغيير تصميم أعلى تكريم ملكي بريطاني

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نصر المجالي: حملت عريضة باسم آلاف الموقعين دعوات لإعادة تصميم إحدى الميداليات الملكية الرفيعة باعتبارها "عنصرية" و"تبدو مشابهة لقتل الأميركي الأسود جورج فلويد".

والميدالية عالية الشأن، التي تعتبر أعلى تكريم يقدمه العاهل البريطاني في عهده لأشخاص مميزين، كانت تظهر سابقا ملاكا أبيض يقف على عنق رجل أسود، هي عبارة عن وسام كان أنشاه الملك جورج الرابع ملك بريطانيا في 28 أبريل 1818. وسمي باسم قديسين هما القديس مايكل والقديس جورج.

ويتم منح الوسام الذي هو سادس أكبر مرتبة في نظام الشرف للرجال والنساء الذين يؤدون خدمات جليلة غير الخدمات العسكرية خارج الوطن. ومن بين هؤلاء السفراء والدبلوماسيون من أجل الخدمة المتميزة.

وتطالب العريضة التي جذبت إلى الآن 16 ألف توقيع ونشرت عبر الانترنت تغيير الصورة التي يحملها الوسام وهي كان تم تغييرها في عام 2011 لتظهر شيطانًا ذا بشرة فاتحة، هي في الواقع تصوير لرئيس الملائكة ميخائيل يهزم الشيطان.

وقال عريضة (change.org): "هذه صورة مسيئة للغاية. كما أنها تذكرنا بالقتل الأخير لجورج فلويد على يد الشرطي الأبيض بنفس الطريقة المعروضة هنا في هذه الميدالية".

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صورة الوسام القديمة

وقالت صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية إن الممثل البريطاني الشهير السير مايكل بالين، نجم فيلم (Monty Python) الذي كانت ملكة بريطانيا منحته الوسام وصار يحمل لقب فارس في عام 2019 من أجل دوره في الترويج لـ"خدمات السفر والثقافة والجغرافيا''، انضم لحملة تغيير التصميم، في حين أن الحاكم العام البريطاني لجامايكا السير باتريك ألين، قال إنه لن يرتدي شارة الوسام الرفيع بعد الآن، ودعا إلى إعادة تصميمها.

يذكر أن الحاكم العام البريطاني لجامايكا السير باتريك ألين كان على الجائزة في عام 2009، مما يعني أن ميداليته تبرز التصميم القديم.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "إن فرضية هذا الالتماس في تغيير تصميم الوسام غير صحيحة في الواقع حيث كان تم تحديث شارة وسام سانت مايكل وسانت جورج في عام 2011، والآن تتميز الصورة بشيطان ذي بشرة فاتحة وليس شيطانا أسود".

وعلى الرغم من أن السير مايكل قال إن ميداليته تحمل الشارة الجديدة المصممة 2011، إلا أن الممثل الكوميدي والمذيع التلفزيوني دعم دعوات إعادة التصميم بعد رؤية أمثلة أخرى.

وقال للصحيفة: "على الرغم من أن الصورة التي حصلت عليها من جائزتي هي أن الشيطان ذا البشرة الفاتحة تتم هزيمته، أعتقد أن الصورة غير مناسبة ومسيئة، وسأؤيد دعوة الحاكم العام لجامايكا لإعادة تصميمها".