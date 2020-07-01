تنسيقية شباب الأحزاب تقدم مستلزمات طبية ومواد غذائية لمحافظة الدقهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة حزب المؤتمر وحزب الحرية وحزب النور وحزب إرادة جيل وحزب الريادة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وذلك بديوان عام محافظة الدقهلية، جاء ذلك بحضور وكيل مديرية التضامن بالدقهلية و قاموا بتسليم مجموعه من المستلزمات الطبية، المواد الغذائية و التي اشتملت على: ١٠٠٠ كرتونة مواد غذائية ١٠٥٠٠ جوانتي لاتكس ١٠٧٠٠ كمامة طبية ١٢٠٠٠ مطبوع إرشادات توعية يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم المراكز الصحية والمستشفيات. Advertisements ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقديم الدعم لأهالينا في المحافظة و للمستشفيات وللقري الأكثر فقراً بالدقهلية وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة والدولة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

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