شكرا لقرائتكم خبر عن المعارض التركى على باباجان : تقييد حرية التعبير مشكلة كبيرة تهدد البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، عن نتائج استطلاع رأي أجراه مع الشعب التركي حول أكثر المشاكل الموجودة في تركيا.

وقال باباجان إنه خلال الاستطلاع الذي أجراه حزبه حول أكثر المشاكل في تركيا، كانت مشكلة فيروس كورونا هي الأعلى، لكن بعد ذلك وخلال الاستطلاعات اللاحقة، أكد المواطنون أن الاقتصاد والبطالة أكثر المشاكل التي تواجههم.

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وقال الشباب الذين شاركوا في هذا الاستطلاع إن أكثر المشاكل في تركيا تتمثل في قيود الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص والنظام التعليمي، حسبما نشره موقع تركيا الآن.

وطرح الاستطلاع الذي وجهه الحزب إلى فئة الشباب بشكل أكثر، سؤالا حول لو أن هناك إمكانية للعيش والدراسة في بلد آخر، فاجاب 3 من كل 4 شباب بأنهم يريدون فعل ذلك، وحينما طرح السؤال على الآباء والأمهات أكدوا أنهم لو أتيحت الفرصة سيرسلون أبناءهم للعيش والدراسة في بلد آخر.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد والبطالة من أهم المشكلات التي تم الاتفاق عليها في استطلاعات الرأي إلا أن باباجان يعتبر أن اكثر المشكلات تتمثل في تقييد حرية الرأي والتعبير.