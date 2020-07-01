بوتين: العقوبات الأمريكية على سوريا غير قانونية وتقوض الاقتصاد السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رفض بلاده للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددا على عدم شرعيتها.

وقال بوتين، في مستهل القمة الثلاثية الافتراضية مع رئيسي تركيا وإيران، اليوم الأربعاء، "إن فرض عقوبات على سوريا لن يجدي نفعا، بل إنه يزيد الضغط على الشعب السوري ويقوض اقتصاد البلاد"، مبديًا استعداد روسيا وتركيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة في مفاوضات أستانا، للعمل على استعادة الأمن الاقتصادي والسياسي في سوريا.

وأضاف الرئيس الروسي :"نظرًا لضغوط العقوبات على سوريا، نحتاج إلى تركيز الجهود واتخاذ إجراءات تهدف إلى مساعدة هذا البلد".

وتابع بوتين "رغم أن القرارات المتعلقة بسوريا في إدلب لم تنفذ بالكامل، فإن الجهود الروسية التركية تحقق نتائج ملموسة".