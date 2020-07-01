السعودية تسجل 49 وفاة و3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1698 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 3402 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 194 ألفا و225 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1994 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 ألفا و760 شخصا.