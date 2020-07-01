ضبط 19 شخص بحوزتهم 88 طربة حشيش و 2 كيلو هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة. وتمكنت مكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 19 شخص، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة (88 طربة حشيش، 25 شجرة لنبات القنب "البانجو"، 2 كيلو جرام هيروين، كيلو جرام ونصف استروكس). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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