الصحة العالمية: يجب التعامل مع كورونا على أنه جزء من حياتنا الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ):

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط - إنه يجب التعامل مع فيروس كورونا المستجد على أنه جزء من حياتنا الطبيعية خاصة مع صعوبة استمرار إجراءات فرض الحظر والقيود على حركة المواطنين.

وأشارت الحجة، خلال مؤتمر صحفي للمكتب الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عقد عبر تقتنية الفيديو كونفراس، اليوم الأربعاء - إلى زيادة أعداد المصابين بالفيروس إلى زيادة قدرة الدول على إجراء التحاليل والكشف عن المزيد من الحالات، وتخفيف التدابير الاجتماعية في شهر رمضان، بالإضافة إلى أن البلدان المتضررة من النزاعات تواجه تحديات الإبلاغ عن الإصابات.

وأكدت أنه مع فتح الأماكن وتخفيف الإجراءات الاحترازية هناك خطر يتمثل في زيادة الحالات وأن رفع القيود والحظر لا يعني التخلص من الإجراءات الوقائية من خلال الكشف على الحالات وتتبع المخالطين، ومع فتح المطارات يجب مواصلة التدابير الاحترازية لنقاط الدخول، وعلى الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم اتباع تدابير الحماية.