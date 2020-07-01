تبدأ من 235 درجة.. ننشر نتيجة تنسيق المدارس الثانوية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي القادم 2020/2021.

وقررت اللجنة القائمة على أعمال التنسيق، عقب فحص أعداد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بسوهاج، والأماكن المتاحة بجميع مدارس التعليم الثانوي العام والفني، أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة 255 درجة.

بينما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة سوهاج التجارية المتقدمة نظام 5 سنوات 250 درجة، و 245 بمدرسة سوهاج الفندقية السياحية نظام 5 سنوات ومدرسة طهطا الفندقية السياحية، بينما جاء تنسيق مدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام 5 سنوات 235 درجة.