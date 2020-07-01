"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 226 ألفا و89 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مكسيكو سيتي (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغت 27 ألفا و769 حالة . وتعافى 174 ألفا و538 من المصابين حتى الآن .
ومر 17 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .
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