الاقتصاد الألماني يتعافى تدريجيًا بعد تراجع تاريخي بفعل كورونا

قال معهد "إيفو" الاقتصادي اليوم، إن الاقتصاد الألماني سيتعافى تدريجيا بعد تراجع تاريخي بسبب جائحة كورونا، وسيعود على الأرجح إلى المستوى الذي كان عليه العام الماضي بحلول نهاية 2021.
ويتوقع "إيفو" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 11.9 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة من يناير إلى مارسمن 2020.
على أن ينمو 6.9 بالمئة في الربع الثالث و3.8 بالمئة في الربع الأخير من هذا العام.
وقال المعهد: "من الآن فصاعدا تتحسن الأمور تدريجيا مرة أخرى"، لكنه أضاف أن الوضع ضبابي بسبب مستقبل الجائحة ورد الفعل السياسي تجاهها.
ويتوقع "إيفو" انكماش أكبر اقتصادأوروبي 6.7 بالمئة في عام 2020 ككل، ونموه 6.4 بالمئة في 2021.
ويأتي ذلك بينما أظهرت بيانات الأربعاء زيادة أقل كثيرا من المتوقع لعدد العاطلين بألمانيا في يونيو الماضي، مما يقلل المخاوف من أن جائحة كورونا ستقوض سوق العمل الألماني.
وقال مكتب العمل إن 69 ألف شخص آخرين صاروا بلا عمل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، مما رفع معدل البطالة إلى 6.4 بالمئة من 6.3 بالمئة في الشهر السابق.
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