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45 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

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أفادت بيانات إحصائية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 44.7 ألف إصابة جديدة بفيروس المستجد، فيما شهدت ولاية كاليفورنيا قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات.

 

وأكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس الثلاثاء 44766 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 41556 إصابة الاثنين و38845 إصابة الأحد و42597 إصابة السبت و45255 إصابة الجمعة (ما كان

أكبر ارتفاع يومي في البلاد منذ بداية الجائحة).

 

كما أشارت الجامعة إلى أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الثلاثاء 1277 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة (337 وفاة الاثنين 264 الأحد و500  السبت و629 الجمعة).

 

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في الوقت نفسه، أفادت وكالة "رويترز" بأن ولاية كاليفورنيا التي تصدرت، مع ولايتي تكساس وأريزونا، قائمة أكبر بؤر الوباء في البلاد في

الآونة الأخيرة، سجلت يوم أمس أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بـ"كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، برصد 8441 إصابة هناك خلال 24 ساعة.

 

ورصدت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب تقديرات الوكالة، أكثر من 47 ألف إصابة بالوباء.

وبشكل عام، سجل في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب تقييمات جامعة جونز هوبكنز، 2636538 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 127425 حالة وفاة، و720631 حالة شفاء، وهذه هي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

 

وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من ستة أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين مؤخرا.

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