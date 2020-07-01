مقتل 50 شخصًا جراء الاحتجاجات في إثيوبيا

لقى ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومنطقة أوروميا المحيطة بها، تنديدًا بمقتل المغني وكاتب الأغاني هاشالو هونديسا، حسبما أفاد متحدث إقليمي لرويترز، اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مكتب شؤون اتصالات حكومة إقليم أوروميا، جيتاشو بالشا، إن القتلى من ضمنهم متظاهرين وعناصر من الأمن، مُضيفًا: "لم نكن مُستعدين لهذا".

ومن المُقرر أن تُقام جنازة المغني الإثيوبي غدًا الخميس في مسقط رأسه ببلدة أمبو،

التي تبعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشرق من أديس أبابا.

وفي كلمة نقلها التليفزيون مساء الثلاثاء، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جريمة قتل المغني هاشالو هونديسا بأنه "عمل شرير"، وقال إنها "فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها".