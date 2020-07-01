الصليب الأحمر: استمرار الحظر الجزئي سيقتل العراقيين

قال الخبير السابق في الصليب الأحمر الدولي فلاح الساعدي، اليوم الأربعاء، إن استمرار الحظر الجزئي سيقتل العراقيين، ودعا الحكومة إلى فرض حظر شامل لوقف انتشار العدوى المتزايدة بكورونا.

وأكد لـقناة روسيا اليوم أن "الحظر الجزئي هو في الحقيقة اسلوب مناعة القطيع، ومعناه ان المجتمع في حالة الوباء يمارس حياته بشكل طبيعي بحيث يصاب معظمه بالفايروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفايروس ومن ثم تحاربه عن طريق انتاج اجسام مناعية مضادة اذا ما حاول مجددا، ثم يتوقف الجهاز المناعي عن انتاج الاجسام المضادة".

وأضاف أن "الجهاز المناعي نتيجة الاصابة بكورونا

لا يتوقف عن انتاج الاجسام المضادة ويبقى مستمرا بانتاجها، اذ من المحتمل أن الفيروس أحدث خللاً بالجهاز المناعي للمصاب بحيث جعله "جهازا مجنونا" غير مسيطر عليه ويولّد باستمرار وبدون توقف اجساما مناعية مضادة (cytokines) وهذه الاجسام المناعية المضادة حالما تنتهي من معركتها مع الفيروس فانها تعود لتهاجم الرئتين وتقتل المصاب، وهذا ما يسمى علميا بـ(العاصفة المناعية القاتلة".

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وأشار الساعدي إلى أن "الدليل على ذلك هو أن معظم الوفيات المسجلة في العراق حسب شهادات الاطباء

هي للفئة الشبابية او الرياضيين ذوي المناعة الجيدة، لذلك تم مؤخراً اعتماد ادوية مثبطة للمناعة لعلاج الحالات الحرجة لكورونا في البروتوكول العلاجي لمنظمة الصحة العالمية".

وأوصى الخبير بضرورة إلغاء الحظر الجزئي وفرض حظر شامل وبإجراءات حازمة وصارمة من قبل الدولة، ويكون الحظر لمدة لا تقل عن 21 يوما، على أن توفر الدولة سلة غذائية لهذه المدة وللفئات المحتاجة، وكذلك نشر سيارات الاسعاف في الاحياء السكنية الشعبية مع مفرزة امنية لمنع أي تجمع يزيد عن ثلاثة أشخاص، وفتح مكاتب أغاثة في كل حي سكني لتقديم الدعم اللوجستي، والغاء جميع الاستثناءات، ماعدا الكوادر الصحية والخدمية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل 104 حالات وفاة و1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.