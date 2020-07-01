كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت قرارا برد استئناف النيابة العامة شكلا، وتصديق قرار قاضي التحقيق بتخلية جميع الناشطين الموقوفين من البقاع وعددهم عشرون لقاء كفالة مالية قدرها 200 ألف ليرة عن كل موقوف. اشارة الى أن صدور القرار يتزامن مع وقفة احتجاجية أمام قصر عدل بيروت للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين العشرين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخلية جميع الناشطين الموقوفين من البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.