كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نتائج أولية: نحو 73 يؤيدون تعديلات دستورية تسمح بتمديد حكم بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت النتائج الأولية، أن نحو 73 في المئة من الناخبين الروس أيدوا تعديلات دستورية تسمح بتمديد حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

بدأت روسيا، منذ قليل، اليوم السابع والرئيسي للتصويت الشعبي على حزمة التعديلات على دستور البلاد التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد شهر يناير الماضي.

وكان التصويت الشعبي انطلق في 25 يونيو ليستمر سبعة أيام، حتى اليوم الأربعاء، حيث فتحت هذا اليوم مراكز الاقتراع في جميع الأقاليم الروسية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، ليتم بعد ذلك فرز الأصوات.

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ويذكر أن التعديلات الدستورية، ستدخل حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسميا، إذا أعرب أكثر من 50% من المشاركين فيه عن دعمهم لهذه التعديلات الهامة.

وقد أفادت قناة روسيا اليوم، بأن التعديلات تشمل إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.

كما تشمل التعديلات، إدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية رئيسية لسياسة الدولة، وضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى ما يكفي للعيش في البلاد، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي السابق في الاتفاقات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي.