كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تسجل 4 حالات وفاة و745 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، 745 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 46940، حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 358 حالة.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى أن حالات الاصابة الـ 745 السابقة تضمنت 434 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 58.28 في المائة، و311 حالة لغير الكويتيين بنسبة 41.75 في المائة. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع، (182 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(176 بمنطقة الجهراء الصحية) و(169 بمنطقة الاحمدي الصحية) و(120 بمنطقة العاصمة الصحية) و(98 بمنطقة حولي الصحية).

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وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع، (41 حالة بمنطقة تيماء) و(36 حالة بمنطقة الفروانية) و(30 حالة بمنطقة صباح السالم) و(27 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(27 حالة بمنطقة الصليبية السكنية) و(21 حالة بمنطقة جابر العلي).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 139 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19)، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8867 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 49 شخصاً بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوماً في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي ابتداءً من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين "السند" أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 4150 مسحة، مشيراً إلى أن مجموع الفحوص بلغ أكثر من 391037 ألف فحص.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية، وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصياً بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.