كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الإيطالية تضبط كمية قياسية من "الأمفيتامينات" المشحونة من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها ضبطت نحو 14 طنًا من أقراص الأمفيتامين تصل قيمتها إلى نحو مليار يورو (مليار دولار) قادمة من سوريا، فيما وصفته بأنه أكبر عملية من نوعها في العالم.

وقال المحققون، إنهم احتجزوا ثلاث سفن حاويات رست في ميناء ساليرنو بجنوب إيطاليا وعثروا على 84 مليون قرص من عقار كابتاجون داخل الآلات وأسطوانات ورقية كبيرة للاستخدام الصناعي كانوا يحملونها، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال اللفتنانت كولونيل جيوردانو ناتالي لوكالة "رويترز": "من المحتمل أن جماعات الجريمة المحلية في كامورا متورطة في هذا العمل."

وقالت الشرطة في بيان، إن الإنتاج تركز في البداية في لبنان وأن تنظيم "داعش" يبيعها لتمويل أنشطته.

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وأضافت، أن الكبتاجون عُرف باسم "مخدر الجهاد" بعد العثور عليه في مخابئ للمتشددين، بما في ذلك مخبأ استخدمه الإسلاميون الذين قتلوا 90 شخصا في مسرح باتاكلان في باريس عام 2015.

يستخدم الكبتاجون في الستينيات لعلاج الخدار والاكتئاب، وهو واحد من العديد من الأسماء التجارية لهيدروكلوريد الفينثيلين، وهو مركب دوائي ينتمي إلى عائلة من الأمفيتامينات التي يمكن أن تمنع الخوف وتجنّب التعب.

يحظى الكبتاجون بشعبية في الشرق الأوسط، وينتشر على نطاق واسع في المناطق التي مزقتها الحرب مثل سوريا، حيث أدى الصراع إلى زيادة الطلب وخلق فرص للمنتجين.

تعتقد السلطات الإيطالية، أن إغلاق فيروس كورونا المستجد عبر أوروبا أعاق إنتاج وتوزيع العقاقير الاصطناعية ، مما أجبر المتجرين على تنظيم شحنات من سوريا، حيث لم تتباطأ هذه الأنشطة.

في غارة قبل أسبوعين، ضبطت الشرطة الإيطالية 2800 كيلوجرام من الحشيش ومليون حبة كبتاجون في ميناء ساليرنو. وكانت الشحنة مخبأة بين ملابس مقلدة.