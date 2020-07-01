كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تحطم مقاتلة من طراز F-16CM فى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطم مقاتلة أمريكية، اليوم الأربعاء، من طراز F-16CM أثناء قيامها برحلة تدريب فى قاعدة شو الجوية فى ولاية كارولينا الجنوبية.

وقالت القاعدة الجوية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تحطمت طائرة مقاتلة متعددة المهام تابعة للقوات الجوية الأمريكية F-16CM Fighting Falcon فى الجناح المقاتل العشرين، ومقره فى قاعدة شو الجوية".

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وكانت الطائرة الأمريكية، في رحلة تدريب، وعلى متنها طيار واحد، الذى أعلن فى وقت لاحق عن وفاته، ووعدوا بعدم الكشف عن اسمه خلال النهار حتى يتم إبلاغ الأسرة بما حدث، ويجرى تحديد أسباب الكارثة.

ويذكر أن هذه الحوادث تحدث بانتظام فى القوات الجوية الأمريكية، ففى منتصف شهر يونيو الماضى، قبالة سواحل إنجلترا فى بحر الشمال، وجد حطام مقاتلة أمريكية من طراز F-15، تحطمت خلال رحلة تدريب.