كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بكين تطالب وسائل إعلام أمريكية بتقديم معلومات حول عملياتها في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الصينية طلبت من بعض وسائل الإعلام الأمريكية الموجودة في الصين تقديم معلومات حول عملياتها في البلاد.

ووصف المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان، وكالة الأسوشيتد برس والإذاعة الوطنية العامة وسي بي إس ووكالة أنباء يونايتد برس إنترناشيونال بأن الشركات طلبت تقديم المعلومات المطلوبة كتابة في غضون سبعة أيام، كما أوردت وكالة "رويترز".

Advertisements

وقال رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية على "تويتر"، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن بكين ستعلن فرض قيود متبادلة على وسائل الإعلام الأمريكية في الصين.

وقالت الولايات المتحدة في يونيو، إنها ستبدأ في معاملة أربع وسائل إعلام صينية رئيسية أخرى كسفارات أجنبية، في أعقاب خطوات مماثلة على منافذ أخرى في وقت سابق من العام.

انخرطت الولايات المتحدة والصين في سلسلة من الأعمال الانتقامية التي شارك فيها صحفيون في الأشهر الأخيرة، وسط توترات متزايدة بشأن جائحة فيروس كورونا وغيرها من القضايا.