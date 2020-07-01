كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اعتقال 200 إثر احتجاجات ضد قانون الأمن الجديد في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وألقت القبض على ما يقرب من 200 شخص، اليوم الأربعاء، بينما خرج المحتجون إلى الشوارع في تحد لقانون الأمن الشامل الذي قدمته الصين والتي يقول منتقدون، إنها تهدف إلى القضاء على المعارضة.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال رجل يبلغ من العمر 35 عامًا ذكر اسمه باسم سيث: "أخشى من السجن ولكن من أجل العدالة يجب أن أخرج اليوم، يجب أن أقف".

وقالت الشرطة في رسالة معروضة على لافتة أرجوانية: "إنكم تعرضون أعلامًا أو لافتات / ترددون شعارات / أو تتصرفون معًا بنية مثل الانفصال أو التخريب، والتي قد تشكل مخالفات بموجب ... قانون الأمن القومي".

كشفت بكين النقاب عن تفاصيل القانون الذي طال انتظاره في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد أسابيع من عدم اليقين، مما دفع المدينة الأكثر حرية في الصين وواحدة من أكثر المراكز المالية اللامعة في العالم إلى مسار أكثر استبدادية.

مع تجمع الآلاف من المتظاهرين في وسط المدينة للمشاركة في مسيرة سنوية بمناسبة ذكرى تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997، استخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل وأطلقت الكريات أثناء قيامهم باعتقالات بعد أن امتدت الحشود إلى الشوارع وهم يهتفون "يقاومون حتى النهاية" و"استقلال هونج كونج".

سيعاقب القانون الجديد على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية حتى السجن مدى الحياة ، وسيشهد وكالات أمن البر الرئيسي في هونغ كونغ للمرة الأولى ويسمح بتسليمه إلى البر الرئيسي للمحاكمة.

تبناه البرلمان الصيني، ردًا على احتجاجات العام الماضي أثارتها مخاوف من أن بكين تخنق حريات المدينة، التي تضمنها صيغة "دولة واحدة ونظامان" المتفق عليها عندما عادت إلى الحكم الصيني.

وفي وقت سابق الأربعاء، استشهدت الشرطة بالقانون للمرة الأولى في مواجهة المتظاهرين.

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وقالت السلطات في بكين وهونج كونج، مرارًا وتكرارًا، إن القانون يستهدف بعض "مثيري الشغب" ولن يؤثر على الحقوق والحريات، ولا على مصالح المستثمرين.

لكن النقاد يخشون من أن تهدف إلى إنهاء المعارضة المؤيدة للديمقراطية وستسحق الحريات التي تعتبر أساسية لنجاح هونج كونج كمركز مالي.

وانتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون والغربيون التشريع.

أطلقت الشرطة خراطيم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين وقالت، إنها قامت بأكثر من 180 حالة اعتقال بتهمة التجمع غير القانوني وجرائم أخرى، وبعضها ينطوي على انتهاكات للقانون الجديد.

وأعقب ذلك لعبة القط والفأر التي تذكرنا بمظاهرات العام الماضي العنيفة في كثير من الأحيان، حيث قام المحتجون بإغلاق الطرق قبل الهروب من شرطة مكافحة الشغب بتهمة الهراوات، فقط للظهور مرة أخرى في مكان آخر.

ونشرت الشرطة صورًا على "تويتر" لضابط بذراع ينزف قائلا إنه تعرض للطعن من قبل "مثيري الشغب يحملون أشياء حادة". وقالت الشرطة، إن المشتبه فيهم فروا بينما لم يعرض المارة أي مساعدة.

في 1 يوليو من العام الماضي، اقتحم المئات من المتظاهرين الهيئة التشريعية في المدينة وقاموا بتخريبها للاحتجاج على مشروع قانون كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية.

تطورت هذه الاحتجاجات إلى دعوات لمزيد من الديمقراطية، وشل أجزاء من المدينة وتمهيد الطريق لقانون بكين الجديد.