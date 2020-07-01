مؤلم.. لسعة عقرب “تنهي” حياة طفل ضواحي الفقيه بن صالح

لفظ طفل في الـ14 من عمره، أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الثلاثاء، في المستشفى الجهوي في بني ملال، متأثرا بسم لسعة عقرب في دوار أولاد النفاوي ضواحي الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن طفل فارق الحياة متأترا بسم عقرب، بعد نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي في بني ملال، حيث فارق الحياة، بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث خلف صدمة كبيرة وسط عائلة الضحية، فيما تم إيداع جثة الهالك، مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وتحصد لسعات العقارب، ولذغات الأفاعي أزيد من 20 ضحية، سنويا، على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، إذ يتم تسجيل أغلب الحالات في المناطق الجبلية، والقرى النائية ذات المناخ الحار.