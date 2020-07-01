فيلم مغربي يقرب الجمهور الأردني والعربي من فن العيطة

عرض، ليلة أمس الثلاثاء، الفيلم المغربي “ولولة روح”، للمخرج الجواهري، أمام الجمهور الأردني، في مبادرة مؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن.

واختارت المؤسسة الأردنية، في مبادرتها الأسبوعية، التي تعرض أفلاما عربية، تقريب جمهورها من السينما المغربية عبر “ولولة روح”، الذي يقدم مشاهد من مغرب سبعينيات القرن الماضي، ويحتفي بفن العيطة.

ويشارك في الفيلم، كل من سعيدة باعدي، وجيهان كمال، ومحمد الرزين، وبنعيسى الجيراري.

وحصل الفيلم على جائزتين في مهرجان الإسكندرية، في عام 2018، هما جائزة أحسن سيناريو للكاتب عثمان أشقرا، وجائزة أحسن أداء نسائي لسعيدة باعدي.

وتعرف مؤسسة ”شومان”، التي عرضت الفيلم، نفسها بأنها مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتهتم بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي، والأدب، والفنون، والابتكار.