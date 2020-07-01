تركيا تطالب الاتحاد الأوربي بالتراجع عن استثنائها من رفع قيود السفر

طالبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوربي بالتراجع عن استثناء تركيا في قرار رفع قيود السفر من قائمة البلدان المسموح للوافدين منها بدخول دول الاتحاد.

وسجل المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان له، أن “أنقرة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار التوصية، الصادر عن الاتحاد الأوربي، الذي ينص على فتح حدود بلدانها أمام الوافدين من 15 دولة، تركيا ليست بينها”.

وشدد المسؤول التركي على أن بلاده “حققت نجاحا كبيرا في مكافحة وباء كورونا، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي”، وأبرز أن تركيا “شاركت جميع البيانات لديها حول مكافحة وباء كورونا، بشكل شفاف مع المؤسسات الأوربية”.

وكانت دول الاتحاد الأوربي قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إعادة فتح حدودها اعتبارا من مطلع يوليوز الحالي للقادمين من 15 دولة، من بينها المغرب، والجزائر، وغيرها من الدول، التي اعتبرت أن وضع وباء كورونا فيها جيد.

وتضم قائمة الدول، التي سيسمح للوافدين منها بدخول الاتحاد الأوربي، ومنطقة “شنغن” إلى جانب الجزائر، كل من تونس، والمغرب، وأستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، ومونتينيغرو، ونيوزيلندا، وراوندا، وصربيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، و أوروغواي، فيما تستثني تركيا، وروسيا، والولايات المتحدة، والبرازيل، والهند.