مراكش.. اعتقال الحقوقي المفجر لقضية “حمزة مون بيبي” ومتابعته بتهم ثقيلة

أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش، أمس الثلاثاء، بمتابعة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في حالة اعتقال، وإحالته على سجن الوداية.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن محمد مديمي يواجه تهم الوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وإهانة هيأة منظمة، وتوزيع ادعاءات ووقائع لأشخاص، والتشهير بهم.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي ارتبط اسمه بقضية “حمزة مون بيبي”، يواجه أزيد من 30 شكاية لمسؤولين، ورؤساء جماعات، ومنتخبين، وتقرر تأجيل الجلسة إلى غاية 12 يوليوز المقبل.

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وارتبط اسم محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بقضية “حمزة مون بيبي”، التي أطاحت بالعديد من الوجوه، أبرزهم شقيقة دنيا باطمة.

وقال المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في بلاغ له، إن رئيس المركز محمد المديمي، توبع في حالة اعتقال على خلفية عدة شكايات من طرف عدة جهات، في مقدمتها وزير الداخلية، والتي إعتبرها “كيدية”.

وأعلن المصدر ذاته، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع محمد مديمي، مطالبا بإطلاق سراحه والذي يصف اعتقاله، بكونه اعتقالا “تعسفيا”، وغير مبرر، مع المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين.