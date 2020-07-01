يهم 17 جماعة بينها الرباط وسلا.. شركة تدبير مطرح أم عزة تتوقف عن الاشتغال

قررت شركة “تيوديم”، التوقف عن استغلال مطرح النفايات في جماعة أم عزة، ما سيطرح خللا في تجميع النفايات المنزلية في 17 مدينة، وجماعة، بينها العاصمة الرباط، وسلا، وتمارة، وغيرها.

وكشف نائب عمدة مدينة الرباط، لحسن العمراني، أن الشركة المذكورة المكلفة بتدبير مطرح أم عزة، و3 مراكز لتحويل النفايات، قد قررت التوقف عن استغلالها، ابتداءً من الثانية عشرة من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.

وأكد العمراني أن مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة، التي تدبر المرفق، وبتعاون مع الجماعات، والسلطات المحلية، تشتغل لكي لا تتأثر عمليات جمع النفايات بهذا القرار.

“تيودوم”، التابعة للشركة الفرنسية “بيزرونو”، حصلت، عام 2007 على حق تدبير المطرح، الذي يقع على مساحة 110 هكتارات، في إطارالعقدة، التي تمتد لـ20 سنة، إلا أنها قررت التوقف، أخيرا، بسبب مواجهتها “صعوبات في تدبير المطرح”، حيث تم فسخ العقدة.

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وكانت مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة قد أطلقت طلب عروض جديد، للبحث عن شركة أخرى لتدبير مطرح النفايات، إلا أن هذا الطلب لم يكتمل بعد، بسبب تعقيدات إدارية، لتقرر المؤسسة تدبير المرحلة الانتقالية، الفاصلة بين خروج شركة “تيودوم” من التدبير وإلى حين توقيع عقد مع مفوض له جديد.

وجدير بالذكر أن النفايات المنزلية في الجماعات المذكورة، كان يتم تدبيرها عبر مرحلتين، تتكلف شركات تدبير النظافة في أولاها بالنقل إلى 3 مراكز التحويل لفرز النفايات، قبل أن تتكلف تيودوم بنقلها إلى مطرح “أم عزة”.

ويرتقب أن يتسبب انسحاب “تيودوم” في إحداث خلل في تجميع النفايات، إذ إن الطاقة الاستيعابية لمراكز التحويل لا تتعدى في أحسن الحالات ما يتم تجميعه في 3 أيام، فيما تنخفض هذه المدة إلى 4 ساعات فقط في عيد الأضحى مثلا.