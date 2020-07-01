ملكة جمال العرب للمحجبات المغربية نسرين كتاني: هددوني بالقتل بسبب الدفاع عن قضايا المرأة

كشفت ملكة جمال المحجبات العرب، المغربية، نسرين كتاني، أنها تعرضت للتهديد بالقتل، والمضايقات، بسبب دفاعها عن حقوق المرأة.

وقالت نسرين الكتاني، في منشور شاركته، أمس الثلاثاء، على حسابها الفايسبوكي: “لم أظن أن الدفاع عن قضية المرأة يمكن أن يخلق لك أعداء مجانا.. تهديدات من حسابات وهمية لأصمت وأختفي وصلت حدود تهديدات بالقتل.. نعم القتل”.

وأضافت الكتاني: “ومازالت التهديدات لحدود الساعة مستمرة من الذباب الإلكتروني، الذي يهجم في كل مرة أقدم رأيي في الموضوع أو أعلق على منشور يصب في نفس الموضوع”.

Advertisements

نسرين قالت في المنشور ذاته إن الأمر تطور معها، بعد التعليق، أخيرا، على منشور شخص قدمت فيه رأيها بخصوص الفئة، التي تستغل الدين للتحرش بالفتيات، مضيفة: “تعرضت لهجوم فريد من نوعه، داكشي ديال الخيال العلمي. تقول غير مافيا كبيرة وراء هادشي أو دخلتي الويب المظلم (سطاج الوحش نيشان )!”.

وأشارت نسرين أن حسابها تعرض لمحاولات اختراق، كما استعمل ضدها أسلوب الشخصنة، وتعرضت لمحاولة اختلاق سيناريوهات، واتهامها بتهم كبيرة، منها الالحاد، وتلقي تمويل من جهة معينة، وأشياء أخرى قالت إنها تستحيي من ذكرها.

وختمت نسرين تدوينتها، وقالت: “واش مكتحشموش؟ واش معيتوش؟ أسلوب القمع، التهديد والتخويف وخطط للتوريط وداكشي لى على بالكم راه ماخدامش أ الإخوان”.