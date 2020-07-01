استئنافية الحسيمة تدين شخصا بالمؤبد لتعنيفه زوجته حتى الموت

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الحسيمة، أمس الثلاثاء، بالسجن المؤبد في حق شخص قتل زوجته في دوار بني بونصار، التابع لجماعة بني جميل.

وحكمت المحكمة في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، دون اعتبار ظرف الترصد، ومعاقبته على ذلك بالمؤبد، وتحميله الصائر دون إجبار، في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وتعود فصول هذه القضية، إلى شهر مارس الماضي، عندما عثر سكان المنطقة على جثة امرأة هامدة، وعليها آثار تعنيف في مناطق متفرقة من جسدها، في دوار بني بونصار، ما استدعى إخبار السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحديد هوية الجاني، الذي لم يكن سوى زوج الضحية، وتوقيفه بالقرب من دوار بني بوناصر، وإحالته على القضاء ليقول كلمته.