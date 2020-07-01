مراكش.. الاجهاز على قطعة أرضية مخصصة لإقامة مركز صحي وتعويضها بسوق يغضب حقوقيين

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، والي جهة مراكش- آسفي، بخصوص “الاجهاز على قطعة أرضية مخصصة لإقامة مركز الصحي، وتعويضها بسوق عشوائي، أمام مؤسسة تربوية”، بالملحقة الإدارية اسكجور بمراكش.

وحسب رسالة الجمعية، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، فإن ساكنة تجزئة الضاوي، وآباء، وأولياء أمور تلاميذ مؤسسة المهدي بن بركة، راسلوا الجهات المختصة، حول محاولة إنشاء سوق عشوائي بجوار مؤسسة تربوية، والإجهاز على البقعة الأرضية رقم 55، التي تبلغ مساحتها أزيد من 4300 متر مربع، والمخصصة لإقامة مركز صحي، كما هو مبين في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، حسب الرسالة.

وأوضحت الجمعية، أن البقعة المذكورة، توجد بجانب المؤسسة التعليمية المهدي بن بركة، ومن شأن المستوصف الصحي تمكين ساكنة تجزئة الضاوي، والأحياء المجاورة من الخدمات الصحية.

وأكد المصدر ذاته، أنه حرصا منه على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ، وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وحق السكان في جوار لائق، فإن الجمعية تطالب كل حسب مسؤولياته القانونية، بالتدخل العاجل لتفادي أي خرق قد يؤدي إلى الاجهاز على البقعة الأرضية المخصصة لبناء المركز الصحي، باعتباره مرفقا عموميا صالحا لساكنة المنطقة.

وطالبت الجمعية نفسها، بوقف كل عمليات تحويل القطعة الأرضية إلى سوق، لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي، والتشويش على الساكنة، مع إيجاد حل دائم، يمكن الباعة الجائلين من صون كرامتهم، وكسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية، المخصصة للحقوق الاجتماعية الأساسية.