الـPPS: قلقون إزاء ظهور بؤر مهنية ونطالب بترتيب الجزاءات في واقعة للا ميمونة

قال حزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إنه توقف عند الظهور المتواتر للعديد من البؤر الوبائية في عددٍ من الوحدات الإنتاجية، وقال إن ذلك من شأنه أن يهدم مكتسبات بلادنا في مواجهتها للجائحة.

وطالب الحزب الحكومة، بتحمل مسؤوليتها في مراقبة وزجر كافة الممارسات المُخِــلَّــة بإجراءات الوقاية والسلامة داخل الفضاءات المهنية والإنتاجية.

كما ثمن الحزب، قرار فتح تحقيق إداري وقضائي في حالة بؤرة للا ميمونة، وطالب بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو تورطه فيها.

وأضاف البلاغ، “نعتبر أن هذه الواقعة الدالة على عدم تقيد بعض المُشغلين بقواعد السلامة الصحية وعلى ضعف المراقبة، وتؤكد أن النساء العاملات في الوحدات الفلاحية هن الأكثر عُرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية، من خلال غياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في الأجور”.