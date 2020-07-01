إغلاق الخليل ونابلس: 280 إصابة جديدة بكورونا بينها 199 بمحافظة الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّل فيروس كورونا المستجد 280 إصابة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 3,045، حسبما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاربعاء.

واوضحت الكيلة أن من بين الاصابات الجديدة، 199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة أريحا، و4 إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن 11 إصابة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج. ولفتت إلى أن 9 حالات تعافٍ لمرضى مصابين بالفيروس في الظاهرية بمحافظة الخليل.

وعدد الحالات النشطة بلغ 2400، وعدد حالات التعافي 634، فيما بلغت الوفيات 11.

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وقالت الكيلة إنه اعتبارا من اليوم، سيتم إرسال جميع العائدين من الخارج إلى الحجر المنزلي مباشرة، دون احتجازهم في مركز النويعمة في أريحا، بعد أخذ الفحوصات اللازمة منهم.

وأوضحت أنه سيتم ابلاغ المعنيين بنتائج فحوصاتهم إذا كانت "إيجابية" فور صدورها، إضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة في المحافظة.

وبسبب انتشار الفيروس، قررت محافظتي الخليل ونابلس إغلاقا لمدة خمسة أيام، اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم، وحتى مساء الاثنين المقبل.