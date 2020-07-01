"أوقاف القدس" تشدد الإجراءات لإقامة الصلوات بالأقصى إثر تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت دائرة أوقاف القدس وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك، أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية لإقامة الصلوات في الـمسجد الأقصى الـمبارك، حفاظا على النفس البشرية وللتقليل من فرصة تفشي فيروس كورونا، إثر ازدياد تفشي الجائحة بقوة، مؤخرا، في القدس وجميع مناطق الضفة الغربية والداخل.

وأهابت "أوقاف القدس" بجمهور الـمصلين ورواد الـمسجد الأقصى الـمبارك الالتزام التام بالتعليمات الصحية.

وأكدت على ضرورة "الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من حيث لبس الكمامات وإحضار سجادة خاصة للصلاة، وكل من يخالف هذه التعليمات، لن يستطيع الدخول والصلاة في الـمسجد الأقصى الـمبارك".

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كما دعت إلى "الأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك أثناء الدخول والخروج من الـمسجد وأثناء الصلاة، والالتزام بالأماكن التي حددتها دائرة الأوقاف الإٕسلامية لتأدية الصلاة، سواء في المصليات المسقوفة أو في الساحات، والالتزام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي الـمسجد ولجان النظام للحفاظ على سلامة الجميع".

وأهابت "أوقاف القدس" بكبار السن والـمرضى والنساء "الصلاة في بيوتهم أو في أقرب مسجد لبيوتهم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، هم وغيرهم من الـمصلين، حفاظا على صحتهم من جائحة كورونا".

وختمت بالتشديد على "الالتزام بالنظافة الـمطلقة في الـمسجد الأقصى الـمبارك، مع أفضلية التقليل من الوضوء واستخدام الحمامات داخل الـمسجد الأقصى الـمبارك قدر الـمستطاع".