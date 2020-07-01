جريمة جديدة ترتكبها قطر بحق العمال

الأربعاء 1 يوليه 2020

نشر موقع The Workers Rights انه في 19 يونيو ، بدأت حكومة نيبال عملية إعادة رعاياها العالقين في قطر. إلى جانب ذلك ، أعادت السلطات 23 جثة للعمال النيباليين المهاجرين من الخارج الذين ماتوا بسبب كوفيد 19. تم إجلاء الجثث عن طريق الرحلات الجوية المستأجرة كجزء من حملة الإعادة إلى الوطن التي أجريت في الفترة من 11 يونيو إلى 25 يونيو.



أوقفت الحكومة النيبالية إعادة جثث القتلى إلى وطنهم خلال عملية الإغلاق على الصعيد الوطني ، حيث أغلقت السلطات الحدود وعلقت الرحلات الجوية المحلية أو الدولية من أجل احتواء انتشار كوفيد-19 في البلاد. في حين تم منح الإذن فقط لرحلات طيران مستأجرة محدودة للإعادة إلى الوطن ونقل الإمدادات الطبية من الصين. فقط بعد أن بدأ الضغط يتراكم من دول الخليج وبعض التقارير الإعلامية ، متهماً الأمة الواقعة في جبال الهيمالايا بالتخلي عن أرواحها وأحياءها في أرض أجنبية ، حيث يمكن لهؤلاء بالكاد العيش، ناهيك عن توفير الدفن للقتلى ، لذا استأنفت نيبال عملية الإعادة إلى الوطن.

وقال راجان براساد شريستا ، المدير التنفيذي لمجلس تشجيع العمالة الأجنبية ، "لقد طلبنا تفاصيل عن الوفيات وعلاقتهم بالأقارب الذين سيتولون مسؤولية الجثث ... سيتم تسليم الجثث في المطار إلى أقارب المتوفى الذين تم الاتصال بهم ".

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالي إن جثث القتلى أعيدت إلى الوطن عبر الخطوط الجوية القطرية من قطر. إلى جانب قطر ، كانت شركات الطيران الأخرى التي شاركت في حملة الإخلاء هي طيران الجزيرة وخطوط هيمالايا الجوية.

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وكان أكثر الجوانب المروعة في حملة الإعادة إلى الوطن هو الكيفية التي سمحت بها قطر بنقل الجثث والتي تتعارض مع معايير منظمة الصحة العالمية ، حيث طلبت من السلطات "إبقاء نقل الجسد والتعامل معه إلى الحد الأدنى".

و أظهر عملية التخلص من جثث رعايا أجانب كيف أن الدوحة ، التي انتقدت لسوء معاملة عمالها المهاجرين ، ربما أضرت بمشاعر أسرة المتوفى عن طريق تمزيق الموتى لدفنهم أو حرق جثمانهم.

في 11 يونيو ، أبلغت قطر عن أول وفاة لكوفيد ١٩ بين عمالها المهاجرين. على الرغم من عدم الكشف عن جنسية المتوفى ، إلا أن التقارير كشفت أنه كان مهندسًا متخصصًا يبلغ من العمر 51 عامًا يعمل لدى كونسبيل للمقاولات .

كانت البلاد التي تستعد لبطولة كأس العالم 2022 FIFA تنفذ مشاريع بناء على نطاق واسع على مدى السنوات الأربع الماضية ، دون ضمان الكثير من السلامة لآلاف العمال المهاجرين الذين قدموا العرق والدم وحتى الأرواح لهذه المواقع. وفي العام الماضي ، أكدت وزارة العمل النيبالية وفاة أكثر من 1400 عامل نيبالي محاصرون في قطر. في تقرير استقصائي صادم ، قامت به الجارديان بعد ذلك بشهر ، تم الكشف عن أن "مئات العمال المهاجرين في الدولة المضيفة لكأس العالم يموتون كل عام ، ويعزى معظم الوفيات إلى النوبات القلبية أو الأسباب الطبيعية من قبل السلطات القطرية. مات الكثير بسبب ما يسمى "متلازمة الموت المفاجئ" حيث أنهم يعملون تحت مستويات قاتلة من الإجهاد الحراري ، ويكدحون في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم. وأضاف التقرير أنه لإخفاء الفعل ، لم تقم السلطات القطرية بأعمال تشريح الجثة ، على الرغم من توصيات محامي النظام.

وكشف تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن قضية 100 عامل لم يتلقوا مستحقاتهم منذ حوالي سبعة أشهر. لقد عملوا لدى شركة قطر ميتا كوتس (QMC) ، وهي شركة تصميم وإنشاءات ، التي تعاقدت على أعمال الواجهة بقيمة 770 مليون يورو على استاد البيت ، لكنها لا تزال تنتظر دفع مستحقاتها كاملة. "أخبرنا العمال المهاجرون عن الصعوبات التي تحملوها لأنهم عملوا بدون أجر على ملعب البيت لعدة أشهر متتالية. قال ستيف كوكبرن ، رئيس العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية ، إنهم قلقون بشأن عائلاتهم ، الذين يعتمدون على الأموال التي يرسلونها إلى الوطن من قطر لدفع الرسوم المدرسية والفواتير الطبية. على الرغم من الانتقادات العالمية ، تسلط هذه التقارير الضوء على أن الدوحة لا تهتم كثيرًا بمهاجريها ، سواء كانوا أحياء أم أموات.