شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تضبط 14 طن من «الامفيتامين» المصنوع لصالح «داعش» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الشرطة الإيطالية ضبط 84 مليون من أقراص الامفيتامين، مصنوعة من مخدر له صلة بتنظيم داعش، قائلة إنها كمية قياسية.
وقالت شرطة الجمارك ومكافحة الجرائم المالية الإيطالية إن الأقراص، التي تزن حوالي 14 طنا، تم إخفاؤها داخل اسطونات ورق، يعتقد أنه تم تصنيعها في ألمانيا.
وأضافت الشرطة "إنها أكبر عملية ضبط لمخدر الامفيتامين في العالم. وتقدر قيمة المخدرات بأكثر من مليار يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تضبط 14 طن من «الامفيتامين» المصنوع لصالح «داعش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.