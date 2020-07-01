شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تضبط 14 طن من «الامفيتامين» المصنوع لصالح «داعش» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الإيطالية ضبط 84 مليون من أقراص الامفيتامين، مصنوعة من مخدر له صلة بتنظيم داعش، قائلة إنها كمية قياسية.

وقالت شرطة الجمارك ومكافحة الجرائم المالية الإيطالية إن الأقراص، التي تزن حوالي 14 طنا، تم إخفاؤها داخل اسطونات ورق، يعتقد أنه تم تصنيعها في ألمانيا.

وأضافت الشرطة "إنها أكبر عملية ضبط لمخدر الامفيتامين في العالم. وتقدر قيمة المخدرات بأكثر من مليار يورو.