شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و745 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 358 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 745 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 46940 حالة. ولفت إلى أن 139 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.