شكرا لقرائتكم خبر عن «كاليفورنيا» تتحول إلى بؤرة جديدة لوباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أفاد إحصاء بأن ولاية كاليفورنيا الأمريكية سجلت أمس الثلاثاء 8441 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية للحالات منذ بدء تفشي الجائحة.
وشهدت الولايات المتحدة ككل أكبر زيادة في يوم واحد في عدد الإصابات الجديدة أمس بتسجيل أكثر من 47000 حالة. وأصبحت كاليفورنيا وتكساس وأريزونا البؤر الأمريكية الجديدة للجائحة.
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