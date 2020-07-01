شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون يستعرض «اتفاق الرياض» مع «غريفيث» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أمس، مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لبحث آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية.

وأكد الأمين العام في الاجتماع موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216، ودعم اتفاق الرياض.

وعبر الأمين العام عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث. كما استعرض الأمين العام جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في كافة المجالات السياسية والتنموية والإغاثية.

وأعرب مارتن غريفيث، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدعم جهود الأمم المتحدة.