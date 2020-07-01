كورونا يصيب رياضيين عراقيين

2020-07-01 | 13:16
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أصيب شقيقا رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، علي تكليف، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكر اتحاد الملاكمة في بيان مقتضب أن "شقيقي رئيس اتحاد الملاكمة، محمد وحيدر تكليف، اصيبا بفيروس كورونا".
وأصيب العديد من الشخصيات الرياضية في العراق في الآونة الأخيرة بفايروس كورونا، من بينهم علي هادي واحمد راضي اللذين توفيا جراء مضاعفات الإصابة.
وأصيب العديد من الشخصيات الرياضية في العراق في الآونة الأخيرة بفايروس كورونا، من بينهم علي هادي واحمد راضي اللذين توفيا جراء مضاعفات الإصابة.
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